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Кремль отметил, что Путин корректно сообщил Лукашенко об обсуждении Белоруссии с Байденом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин действительно проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о том, что ситуация в Белоруссии обсуждалась в ходе его разговора с президентом США Джозефом Байденом.

"Как правило, конечно, обсуждение третьих стран и лидеров третьих стран без какого-либо информирования этих лидеров – это то, что не совсем принято в международной практике", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли российский президент принес извинения президенту Белоруссии за обсуждение ситуации в этой стране, не проинформировав заранее об этом Лукашенко.

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Песков отметил, что "это, скорее, фигура речи". "Это не стоит воспринимать как непосредственно извинения, но это фигура речи. Действительно, президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась", - сказал Песков.

Он отметил, что президент РФ проявил "политико-дипломатическую корректность". По словам Пескова, "Путин проинформировал (Лукашенко) по своей инициативе". "Он делает это постоянно. (Проинформировал - ИФ) своего белорусского коллегу о имевших место контактах", - сказал Песков.

Он заметил, что это было сделано не в связи с обращением Лукашенко.

На просьбу процитировать диалог Путина и Лукашенко по данному вопросу, Песков заметил, что таких цитат нет. "Вы знаете, что это касается двусторонних контактов президента "один на один", - отметил пресс-секретарь, напомнив, что сообщение дается, но дословные выдержки из такого разговора никогда не приводятся.

Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Лукашенко Джозеф Байден РФ США Белоруссия

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