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РКН потребовал удалить из Instagram пост, оскорбляющий погибших на войне

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил руководству Facebook требование удалить из инстаграма материал, оскорбляющий память ветеранов Великой Отечественной войны, и сообщить о результатах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что в России распространение сведений, "выражающих явное неуважение к обществу, которое проявляется в очернении воинской славы и памятных дат России, осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", преследуется по закону и относится к уголовно наказуемым деяниям.

Роскомнадзор Facebook Instagram Великая отечественная война

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