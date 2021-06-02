РКН потребовал от Google снять ограничения с записи эфира "60 минут" на YouTube

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи эфира передачи "60 минут" от 31 мая на видеохостинге YouTube, говорится в сообщении ведомства в среду.

"В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - говорится в сообщении.

По данным РКН, администрация YouTube ограничила доступ к записи эфира российского общественно-политического ток-шоу "60 минут", размещенной на официальном канале телепередачи.

"В ходе эфира обсуждались актуальные вопросы, в частности, подготовка к встрече президента Российской Федерации В.В.Путина с президентом США Дж.Байденом, политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair", - уточнили в РКН.