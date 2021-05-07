РКН потребовал от Google снять ограничения с приложения "Улица героев"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению "Улица Героев", принадлежащему ГТРК "Саратов", сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор требует проинформировать о снятии ограничений, а также пояснить причины их введения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "приложение, в котором размещена информация исторического характера, было удалено из Google Play". "Приложение знакомит с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в разных городах России, его цель - сохранить и передать поколениям память о победителях", - уточнили в РКН.

В письме Роскомнадзора отмечается, что "подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

"Подчеркиваем, любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершенном в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми", - говорится в сообщении.

В РКН напомнили, что согласно российскому законодательству, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет административные штрафы до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования приведет к кратному увеличению штрафов - до 3 млн рублей.