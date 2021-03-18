РКН требует от Google снять ограничения с YouTube-канала "Вести Крым"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с официального канала "Вести Крым" на YouTube, говорится в сообщении ведомства.

"В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ", - отмечается в сообщении.

Ранее видеохостинг заблокировал возможность прямых трансляций, а также публикаций видео на канале "Вести Крым" сроком на одну неделю. "Кроме того, администрацией YouTube были наложены ограничения на размещенную на канале "Вести Крым" видеозапись с кадрами хроники Великой Отечественной войны под предлогом нарушения правил площадки", - говорится в релизе.

В середине дня на сайте "Россия 24" появилась информация, что YouTube заблокировал на неделю возможность публикаций и прямых трансляций на канале "Вести Крым". "Хостинг предупреждает, что если в ближайшие три месяца обнаружит еще какие-то нарушения, то заблокирует "Вести Крым" полностью", - сообщили на телеканале.

Причиной недельной блокировки является видео от 21 апреля 2019 года под заголовком "Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР", в котором использована хроника времен Великой Отечественной войны. "На видео нацисты сжигают села в поисках еврейского населения. Якобы это видео нарушает правило, запрещающее демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей", - отмечает "Россия 24".

Через несколько часов директор ТРК "Вести.Крым" Александр Минаков сообщил СМИ, что YouTube разблокировал аккаунт телеканала.

В пресс-службе Google подчеркнули, что "YouTube не блокировал канал "Вести Крым", он доступен на платформе". Там пояснили, что его функциональность была полностью восстановлена после рассмотрения апелляции телеканала. Но вышеуказанному видео было присвоено возрастное ограничение.

"Чтобы контент, загруженный на YouTube, был доступен соответствующей аудитории, мы полагаемся на сочетание технологий машинного обучения и людей. Если видео нарушает наши принципы сообщества, оно получает предупреждение (страйк), и мы приостанавливаем возможность загрузки нового контента на одну неделю. Если владелец видео не согласен с предупреждением, он имеет право его обжаловать. Канал подал апелляцию, и в результате его функциональность была полностью восстановлена, но видео имеет ограничение по возрасту, так как содержит сцены насилия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Google.