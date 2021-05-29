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Корабли ТОФ провели учебные артиллерийские стрельбы в Филиппинском море

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий" и "Совершенный" провел артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям в Филиппинском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 1 ранга Николай Воскресенский.

"В Филиппинском море корветы провели плановое учение по организации противовоздушной обороны отряда с выполнением практических артиллерийских стрельб", - сказал Воскресенский в субботу журналистам.

По его словам, огонь по имитированным воздушным целям велся из 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190 и 30-мм шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630. Артиллерийские установки А-190, добавил он, были применены корветами и для поражения морской цели. Корабли также осуществили постановку радиоэлектронных помех.

Корветы "Громкий" и "Совершенный" вышли из Владивостока 1 мая.

ТОФ Минобороны РФ Филиппинском море

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