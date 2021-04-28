Построенная для ТОФ подлодка провела учебную торпедную атаку на Балтике
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российская дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" (построена для Тихоокеанского флота) выполнила учебные торпедные стрельбы из подводного положения в акватории Балтийского моря, сообщил Балтфлот РФ.
"Экипаж подводной лодки успешно выполнил поставленные задачи и провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал на допустимой безопасной дистанции малый противолодочный корабль "Алексин", - говорится в сообщении пресс-службы флота.
Стрельбы выполнялись практическими торпедами. После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды.
"Петропавловск-Камчатский" - подводная лодка, построенная для Тихоокеанского флота.
Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав флота 24 октября 2020 года.
26 марта в Санкт-Петербурге спущена на воду еще одна подлодка проекта - "Магадан". Ее должны передать ВМФ РФ в ноябре этого года.