Построенная для ТОФ подлодка провела учебную торпедную атаку на Балтике

"Петропавловск-Камчатский" - подводная лодка, построенная для Тихоокеанского флота.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав флота 24 октября 2020 года.

26 марта в Санкт-Петербурге спущена на воду еще одна подлодка проекта - "Магадан". Ее должны передать ВМФ РФ в ноябре этого года.