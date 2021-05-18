Балтийский флот усилят новыми дизельными подлодками

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Балтийский флот России на фоне усиления НАТО в регионе получит новые дизельные подводные лодки, летательные аппараты и береговые комплексы, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Подводная составляющая Балтийского флота будет соответствовать объему задач, которые стоят перед флотом", - заявил Евменов в телеграмме по случаю Дня Балтийского флота, который отмечают 18 мая.

Главком ВМФ РФ отметил, что Балтийский флот остается важнейшим инструментом обеспечения безопасности России на западном направлении.

"Роль Балтийского флота в настоящее время приобретает еще большее значение в связи с новыми вызовами и угрозами, возникающими в связи с расширением присутствия НАТО в Балтийском регионе в непосредственной близости к границам Российской Федерации", - добавил Евменов.

"В ближнесрочной перспективе будет продолжено оснащение Балтийского флота новыми кораблями с высокоточным оружием и, в частности, малыми ракетными кораблями проекта 21631", - заявил главком.

Источник в промышленности сказал "Интерфаксу", что Балтфлот может получить дизельные подлодки проектов 636.3 "Варшавянка" или 677 "Лада". "Решение - за флотом", - сказал собеседник агентства.

Накануне в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" командующий Балтфлотом РФ Александр Носатов сообщил о росте активности НАТО в районе Балтики.

"В регионе на постоянной основе действуют две группы объединённых военно-морских сил стран НАТО, численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. В Балтийском и Северном морях несут постоянное боевое дежурство эсминцы УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС США типа "Арли Бёрк", входящие в систему европейского ПРО", - сказал он.

По словам Носатова, НАТО планирует провести в регионе более 20 учений, включая крупномасштабные, с участием до 30-40 кораблей.

"Наши польские соседи намерены провести в непосредственной близости от Калининградской области три учения: "Остробок", "Варгач" и "Корморан", в которых примут участие до 20 кораблей и подводных лодок, а также авиация. В ходе всех этих учений Россия зачастую рассматривается как источник потенциальных угроз", - сказал адмирал.

Носатов сообщил, что армейский корпус Балтфлота получил более 80-ти новых боевых машин пехоты БМП-3, авиация флота в этом году получит два новых истребителя поколения "4+" Су-30СМ (двухместный истребитель, разработан ОКБ Сухого, серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут").

В декабре 2020 года Носатов заявил, что в Калининградской области формируется новая мотострелковая дивизия в ответ на наращивание сил НАТО у российских границ. 13 мая этого года газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны РФ, сообщила, что формирование новой дивизии завершат осенью.

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру на западном направлении, в частности, в Калининградской области.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в городе Черняховск.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В июле 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтфлота.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).