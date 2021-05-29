Обвинение попросило 5 лет для чеченца за драку с росгвардейцами в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель запросил наказание в виде пяти лет колонии общего режима для уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, подравшегося с сотрудниками Росгвардии в Москве 23 января в ходе несогласованной акции.

О позиции гособвинения в субботу "Интерфаксу" рассказал источник, знакомый с ходом судебного разбирательства. Он отметил, что Тверской суд Москвы огласит приговор обвиняемому 31 мая в 9:00.

Официальной информацией по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Джумаеву предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ст. 318 УК РФ). По данным столичного управления СК, Джумаев признал вину.

Ранее в интернете получил распространение видеоролик, на котором Джумаев вступил в драку с сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мужчину задержали 28 января.

Акции проходили не только в Москве, но и в других городах России. Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).