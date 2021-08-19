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Студент МГУ Джумаев приговорен к пяти годам колонии за драку с силовиками

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима студента МГУ Саида-Мухаммада Джумаева, который подрался с росгвардейцами во время несогласованной акции 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Джумаев признан виновным в применении насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК).

Его адвокат Мурад Мусаев пообещал, что приговор будет обжалован.

Прокурор попросил приговорить Джумаева к шести годам колонии.

Суд сначала рассматривал дело в особом порядке без исследования доказательств, поскольку молодой человек полностью признал вину.

Перед оглашением приговора суд решил изменить порядок и заново в общем порядке рассмотреть дело, чтобы допросить потерпевших.

После акции 23 января в интернете разошлась видеозапись, на которой Джумаев вступил в драку с сотрудниками правоохранительных органов, а затем исчез в толпе.

25 января советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов через инстаграм обратился к Джумаеву, сообщил, что Рамзан Кадыров разберется в ситуации, и предложил студенту выйти на связь.

28 января Джумаева задержали в Псковской области. Суд его арестовал.

По версии следствия, 23 января "молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела".

Протесты в Москве

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Саид-Мухаммад Джумаев Тверской суд Москва Алексей Навальный МГУ Чечня Мурад Мусаев

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