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Путин и Лукашенко договорились о вывозе оказавшихся в Европе белорусов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - По итогам переговоров президентов России и Белоруссии министерствам транспорта обеих стран дано поручение организовать вывоз белорусских граждан из Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждались вопросы организации воздушного движения. С учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство (Белоруссии), с учетом того, что "Белавиа" больше не желанный гость в европейских городах, минтрансам двух стран - России и Белоруссии, - дано поручение организовать аспекты воздушного сообщения, в том числе, с учетом наступающего периода отпусков, большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою Родину", - сказал Песков.

Он уточнил, что речь идет о тех белорусских гражданах, которые сейчас находятся в Европе и "не имеют возможности" вернуться домой.

В аэропорту Минска 23 мая экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась.

Позже стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он и его подруга, россиянка София Сапега, были задержаны.

После инцидента Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям облетать воздушное пространство Белоруссии, а территорию ЕС решили закрыть для белорусской авиации.

Белоруссия Дмитрий Песков

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