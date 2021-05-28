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"Белавиа" перестанет летать в Ларнаку, Будапешт и Кишинев

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Белавиа" сообщила, что отменила рейсы в Ларнаку, Белград, Будапешт, Кишинев с 29 мая по 30 июня из-за запрета пролетать над территорией Евросоюза и Украины.

В авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов для регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, чтобы понять, куда и как летать.

Регулярные рейсы в Стамбул "Белавиа" будет совершать по измененному расписанию в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран.

Ранее 28 мая "Белавиа" объявила, что до 28 августа отменяет рейсы в Таллин из-за запрета на полеты в Эстонию.

Канцлер Германии Ангела Меркель 25 мая заявила, что саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Такие же решения приняли Великобритания и Украина. Причиной стала принудительная посадка в Минске самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. После посадки был задержан летевший этим рейсом белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.

Хроника 23 – 28 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белавиа Белоруссия Украина Евросоюз Турция Стамбул Эстония

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