Врачи оценили состояние раненной в Екатеринбурге девочки как крайне тяжелое

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Раненная в результате стрельбы в Екатеринбурге девочка находится детской городской больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

Взрослый мужчина, также получивший ранения, находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил "Интерфаксу", что девочка и сотрудник Росгвардии получили ранения в результате стрельбы в Екатеринбурге.

Он рассказал, что в воскресенье в полицию поступила информация, что в одном из домов по улице Бородина слышны выстрелы. На место прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено.

Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. Сейчас стрельба прекратилась.

Очевидцы сообщили "Интерфаксу", что стрелявший был пьян и несколько дней находился в запое.

Информированный источник сказал "Интерфаксу", что мужчина является ветераном вооруженных конфликтов. По его данным, мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. По предварительным данным, после увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно бывали приступы немотивированной агрессии. "На фоне злоупотребления алкоголем у мужчины неоднократно случались семейные конфликты", - добавил собеседник агентства.