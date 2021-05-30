В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу с балкона

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный стреляет с балкона по прохожим в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в Чкаловском районе мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из карабина "Сайга". По предварительным данным, два человека получили ранения.

Позднее источник уточнил, что стрелок заблокирован в квартире жилого дома на улице Бородина, но продолжает отстреливаться. Территория вокруг дома оцеплена, подъезд эвакуирован.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.