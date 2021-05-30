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При стрельбе в Екатеринбурге ранены девочка и сотрудник Росгвардии

При стрельбе в Екатеринбурге ранены девочка и сотрудник Росгвардии
Архивное фото
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сотрудник Росгвардии и несовершеннолетняя девочка пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

По его словам, у сотрудника правоохранительных органов легкое ранение, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением в живот.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил "Интерфаксу", что ранения получили девочка и росгвардеец.

На месте происшествия работают руководители УМВД России по Екатеринбургу. Полиция устанавливает личность стрелка и тип используемого им оружия, готовится его задержание.

Тем временем очевидцы сообщили "Интерфаксу", что стрелявший был пьян и несколько дней находился в запое.

Со своей стороны, информированный источник сказал "Интерфаксу", что мужчина является ветераном вооруженных конфликтов. По его данным, мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. По предварительным данным, после увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно бывали приступы немотивированной агрессии. "На фоне злоупотребления алкоголем у мужчины неоднократно случались семейные конфликты", - добавил собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что мужчина открыл стрельбу со своего балкона в одном из жилых домов Екатеринбурга. Территория вокруг дома была оцеплена, подъезд эвакуирован. Стрелка заблокировали в квартире.

Екатеринбург

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