Стрелявшего по прохожим мужчину задержали в Екатеринбурге

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Эту информацию позднее подтвердили в Росгвардии.

"В результате штурма СОБР Росгвардии задержал подозреваемого в его квартире и передал представителям УМВД. Во время операции никто из офицеров спецподразделения Росгвардии не пострадал", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее стало известно, что прокурор Чкаловского района Екатеринбурга Игорь Абрамов выехал на место стрельбы для координации действий сотрудников правоохранительных органов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облпрокуратуры. В интересах следствия больше никакой информации собеседник агентства не сообщил.

Между тем пресс-служба регионального СУ СКР сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ).

Как сообщалось, мужчина, открывший стрельбу из своего окна, ранил девочку и росгвардейца. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Очевидцы сообщили "Интерфаксу", что стрелявший был пьян и несколько дней находился в запое. Между тем информированный источник рассказал, что мужчина является ветераном вооруженных конфликтов и злоупотреблял алкоголем на фоне стресса.