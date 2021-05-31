В двух районах Якутии найдены фрагменты ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили отделяющиеся части ракеты-носителя "Союз-2.1б" в Алданском и Кобяйском районах Якутии и готовятся к их эвакуации, сообщает в понедельник пресс-служба Службы спасения республики.

"С помощью беспилотных летательных аппаратов ООО "ЦСТ" в Алданском районе обнаружены фрагменты створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском - фрагменты двигателя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодня запланирована распиловка и эвакуация фрагментов.

Как сообщалось, 28 мая с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb. Пуск состоялся в штатном режиме.