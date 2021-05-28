С космодрома Восточный запустили 36 спутников OneWeb

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - С космодрома Восточный в 20:38 по Москве запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb. "Роскосмос" ведет прямую трансляцию запуска.

Первоначально пуск был запланирован на четверг, однако незадолго до старта его решили перенести на сутки из-за технических неполадок. По данным компании Arianespace, перенос пуска был связан с проблемами с электрооборудованием.

Этот пуск стал третьим на космодроме Восточный в нынешнем году. Предыдущий прошел 26 апреля - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 182 единиц.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на космодроме Восточный планируется провести три пуска по федеральной космической программе, в том числе пуск "Луны-25".

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами. На орбите их уже больше сотни. Первую группу запустили в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

Как сообщал глава OneWeb Грег Уайлер, всего компания планирует запустить на орбиту 1980 спутников, из них около 900 аппаратов первого поколения и около тысячи спутников второго поколения.