ФАС будет использовать искусственный интеллект для поиска картелей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена к 2023 году запустить аналитическую информационную систему (АИС) "Антикартель", которая будет использовать технологии больших данных и искусственного интеллекта для автоматического выявления картельных сговоров на рынках, сообщает в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на план цифровой трансформации ФАС.

Затраты на разработку и запуск АИС оцениваются в 110 млн рублей. Система будет работать на основе распределенного хранилища больших данных, соединенных в единый кластер, пояснили изданию в ФАС. Для автоматического поиска возможных картельных сговоров в АИС будет внедрен скрининговый сервис, который будет использовать технологии машинного обучения и искусственного интеллекта.

"АИС позволит автоматизировать процесс выявления и доказывания антиконкурентных соглашений", - заявили в ФАС. Кроме того, в системе есть функция "самопроверки риска участия" в картеле, рассказали в ведомстве.

"Ъ" предполагает, что "Антикартель" является модернизированной версией системы "Большой цифровой кот", первый пилотный модуль который был запущен ведомством осенью 2019 года.

Издание со ссылкой на экспертов также отмечает, что подобные решения уже используются компаниями в РФ и за рубежом для анализа действий конкурентов на открытом рынке. Согласно открытым данным, такая система "может анализировать сайты компаний, их профили в социальных сетях, товарные каталоги, публичную отчетность, сайты закупок", а также данные, которые власти могут запросить у бизнеса в рамках внедрения АИС, говорится в публикации.