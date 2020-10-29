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ФАС возбудила в Хабаровске первое дело о сговоре по ценам на бензин

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Хабаровское УФАС возбудило первое дело о поддержании цен на бензин картелем из шести компаний, сообщил "Интерфаксу" начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял, что рост цен на бензин на АЗС в регионе имеет признаки картельного сговора и попросил ФАС подключиться к вопросу ценообразования на бензин в крае.

"Мы совместно с Хабаровским управлением ведем такие проверки. Сегодня Хабаровское УФАС возбудило первое дело о поддержании цен на бензин картелем из шести компаний", - сказал Тенишев.

"Такие дела будут еще, и не только в Хабаровске, но и в ряде других дальневосточных регионов", - добавил он, комментируя проблемы с топливообеспечением и ценах на заправках на Дальнем Востоке.

ФАС Хабаровск

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