ФАС выявила картель при поставках социально значимых продуктов на 4,7 млрд руб.

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 млрд рублей.

Как говорится в сообщении службы, торги проходили для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей, Дагестана.

Как выяснила ФАС, компании ООО "Рамкейт", ООО "Экофуд" (правопреемник ООО "Масленица") и ООО "Молторг" заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания, в том числе на поставку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

"Организации отказались от конкурентной борьбы при раздельном и совместном участии в конкурсах. Победа достигалась, в том числе за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта мнимых договоров, заключенных между компаниями. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением НМЦК (начальная максимальная цена контракта - ИФ)", - уточняется в сообщении.

Кроме того, ФАС установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

Ведомство передаст материалы антимонопольного дела в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Как отметили в ФАС, нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.