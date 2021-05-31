Госдума за неделю выработает предложения по ситуации с ростом цен на металл

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU -Госдума в течение недели подготовит предложения по регулированию ситуации с ростом цен на металл, они могут быть разные, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что 25 мая парламент давал поручение думскому комитету по контролю и регламенту проанализировать причины роста цен на металл, который в свою очередь спровоцировал рост цен на стройматериалы, что сказалось, в том числе, на стоимости жилья в новостройках.

"Правильно высказался по этой ситуации первый вице-премьер Белоусов", - отметил спикер.

"Со своей стороны Государственная Дума в течение недели выработает предложения - они могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет", - написал Володин.

По его словам, в этой ситуации недорабатывают ФАС и Минэкономразвития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен.

Как сообщалось, в интервью РБК ТВ в понедельник утром первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд рублей - в такую сумму он оценил сверхприбыль отрасли от повышения цен в рамках поставок для гособоронзаказа и финансируемых из бюджета инвестпроектов. Белоусов сказал, что эти деньги компании должны вернуть в бюджет через налоговые платежи.

Заявления Белоусова уже вызвали резкую ответную реакцию металлургов: глава отраслевого объединения "Русская сталь" и владелец НЛМКВладимир Лисин заявил, что планы новых изъятий игнорируют рост налоговых отчислений и инвестиций ведущих компаний сектора.