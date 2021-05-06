В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Учения Defender Europe начались в среду вечером на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, были проведены боевые стрельбы систем залпового огня, в четверг вечером состоится высадка американских десантников на аэродром Нурмси, сообщили BNS в пресс-службе генштаба Сил обороны Эстонии.

В крупнейшей в истории Эстонии высадке примут участие сотни парашютистов, с самолетов десантируют снаряжение и тяжелую технику, а сама операция может занять два или три часа.

Defender Europe - крупнейшая серия учений армии США в Европе за последние 25 лет. Маневры охватывают 16 стран. В Эстонии защита страны в условиях кризиса будет отрабатываться в рамках учений Swift Response (Быстрый ответ).

В маневрах примут участие около 2500 военнослужащих из Эстонии, США и Великобритании. Также в них задействуют более 20 самолетов и 25 вертолетов. Эстонская сторона представлена дружинами Кайтселийта (Виру, Алутагузе и Ярва), Силами специальных операций, 1-й пехотной бригадой, тыловой службой и военно-воздушными силами.