Военные РФ следят за действиями НАТО в районе будущих учений Defender Europe

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные внимательно отслеживают действия Североатлантического альянса в районе будущих учений Defender Europe - 2021, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe - 2021. В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов", - сказал Шойгу в Крыму в четверг на совещании об итогах действий войск Южного военного округа и ВДВ в ходе внезапных проверок.

По его словам, "одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье". "В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника", - сказал Шойгу.

Министр также приказал военным быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах учений Defender Europe.

13 апреля на совещании в Мурманске Шойгу отметил, что маневры НАТО Defender Europe - 2021 - самые крупные за последние 30 лет.

"Ежегодно в Европе Альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение "Дефендер Юроп - 2021", - подчеркнул министр обороны РФ.