Глава МИД Великобритании представит НАТО доклад о "негативном поведении" РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во вторник представит союзникам по НАТО доклад о "негативном поведении" России на фоне заявлений Москвы об увеличении своего военного присутствия на западе страны, сообщает The Telegraph.

По данным издания, Рааб перечислит возражения Великобритании против недавних действий России, в числе которых наращивание численности войск у границы с Украиной, объявление Минобороны РФ о создании 20 новых соединений и воинских частей на западе России, включение Чехии и США в список "недружественных" стран. Правительство Великобритании считает, что такие действия России несовместимы с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Также газета ссылается на сделанные накануне заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Шойгу на коллегии ведомства в понедельник заявил: "Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей".

Патрушев в интервью "Российской газете" сказал, что Россия при необходимости может применить силовые методы в ответ на недружественные действия других стран.

"В новой редакции Стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации", - заявил он, допустив применение "в случае необходимости и силовых методов принуждения".

Рааб сказал, что в своем выступлении на встрече НАТО также обратит внимание на инцидент с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая.

"Демократические ценности подвергаются нападкам: от агрессивного поведения России по отношению к Украине до нападения (президента Белоруссии Александра) Лукашенко на гражданскую авиацию", - сказал он.

Министр ранее уже пригрозил Белоруссии новыми санкциями Великобритании в связи с захватом рейса Ryanair, "но коллеги в парламенте призвали пойти дальше". Так, пишет The Telegraph, председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат призвал к принятию "очень строгих" мер, в то время как "теневой министр иностранных дел", политик Лиза Нанди заявила, что Великобритания должна заблокировать полеты белорусской национальной авиакомпании. Рааб заявил, что Великобритания и ее союзники подготовят "скоординированный ответ".