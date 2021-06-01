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АТОР сообщила о планах 338 тысяч россиян отдохнуть в июне в Турции

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вылететь на отдых в Турцию в июне планировали 338 тысяч россиян, они купили туры с датами вылета с 1 по 30 июня почти на 274 млн евро, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также там знают о небольшом числе туристов, которые перенесли отменившиеся майские туры в Турцию на июнь.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом закрыл авиасообщение с Турцией сначала с 15 апреля до 1 июня из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране. 31 мая ограничения были продлены до 21 июня. Туроператорам запрещено продавать туры в Турцию на эти даты и организовывать чартерные рейсы. Ранее сообщалось, что на период с 15 апреля по 1 июня путевки в Турцию приобрели более 500 тысяч россиян, 60% из них решили не отказываться от туров и перенести их.

Также 31 мая было принято решение возобновить регулярное авиасообщение с Великобританией со 2 июня, а с 10 июня возобновятся перелеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Албанию и Хорватию. Часть этих стран российских туристов не принимает.

Кроме того, оперштаб решил увеличить с 10 июня количество авиарейсов между Москвой и Минском и восстановить железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель – Москва и Полоцк – Москва на ежедневной основе.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 июня 2021 годаПандемия коронавируса
АТОР Турция Великобритания Белоруссия коронавирус

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