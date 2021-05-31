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Источник узнал, что полеты в Турцию разрешат не раньше июля

Источник узнал, что полеты в Турцию разрешат не раньше июля
Фото: Orhan Cicek/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия восстановит авиасообщение с Турцией не ранее июля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сроки восстановления авиасообщения с Турцией будут зависеть от развития эпидобстановки в стране, когда сезонные факторы заболеваемости отойдут на второй план и число заболевших снизится. После принятия соответствующего решения авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание. То есть полеты могут быть на практике возобновлены не ранее июля", - сказал он.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил телеканалу TRT Haber, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией.

"Россия заявила, что решение об ограничении полетов полностью связано с вирусом. В конце концов, сейчас количество зараженных снизилось, я надеюсь, что они (российская сторона) откроют границы", - отметил министр.

"Наши компетентные органы начинают рассматривать вопрос об отмене ограничений. Именно по этому поводу турецкая делегация находилась в Москве на прошлой неделе", - сказал газете Hurriyet посол России в Турции Алексей Ерхов.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, объяснив это ростом заболеваемости COVID-19 в этой стране. Туроператорам запрещено продавать туда путевки. При этом россияне уже успели купить на этот период более полумиллиона туров в Турцию.

С января по апрель в Турции побывали 552 тысячи россиян, что было на 75% больше, чем в 2020 году, и на 22% меньше, чем в доковидном 2019 году.

17 мая в Москву с делегацией прибыл министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. После переговоров с ним в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит в Турцию специалистов для оценки ситуации по эпидбезопасности на курортах и перспектив открытия авиасообщения.

Хроника 09 января 2020 года – 31 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Турция коронавирус Мехмет Эрсой Татьяна Голикова Мевлют Чавушоглу Алексей Ерхов

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