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Россия увеличит число рейсов с Грецией, Египтом и еще семью странами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия с 10 июня увеличивает количество авиарейсов в Белоруссию, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию, возобновляются полеты Москва-Мюнхен, сообщает оперштаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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Оперштаб решил увеличить с 10 июня количество авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва-Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе. Помимо этого, с 10 июня будет возобновлено ежедневное железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва, увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва-Минск.

Кроме того, оперштаб принял решение увеличить с 10 июня на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва-Афины на два в неделю. На один рейс в неделю увеличивается авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку), Арменией (Москва-Ереван), Катаром (Москва-Доха), Узбекистаном (Москва-Ташкент) и Таджикистаном (Москва-Душанбе).

До семи рейсов с 10 июня будет осуществляться в Египет по маршруту Москва-Каир и в Сербию (Москва-Белград). Кроме того, возобновляются полеты по маршруту Москва - Мюнхен (Германия). Ранее были возобновлены полеты в Берлин.

В оперштабе также сообщили, что принято решение с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с 34 странами.

Авиасообщение с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом приостановлено по 1 июня включительно, с Танзанией и Турцией - по 21 июня. С 10 июня количество открытых для полетов стран увеличится еще на семь.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Греция Египет Коронавирус

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