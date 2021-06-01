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Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока 2"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

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По данным издания, немецкая делегация во главе с советником Меркель по внешней политике Яном Хеккером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится в США с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Отмечается, что визит немецкой делегации, который состоится всего за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, призван устранить напряженность, имеющуюся в экономических отношениях между США и Германией. Одной из нерешенных проблем остаются пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом.

Ранее Байден заявил, что дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода. В частности, многие конгрессмены ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

США Германия Северный поток 2 Ян Хеккер Ларс-Хендрик Реллер Джейк Салливан

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