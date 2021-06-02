Гудков заявил, что задержан по делу о фирме его родных, с которой он никак не связан

Дмитрий Гудков Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Задержанный накануне экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков не жалуется на условия содержания в изоляторе временного содержания и утверждает, что дело, по которому его задержали, связано с фирмой его родителей, к которой он отношения не имеет, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Члены ОНК посетили Гудкова в ИВС, он находится в двухместной камере. По словам Мельникова, жалоб на самочувствие и условия содержания у бывшего депутата нет.

"Гудков считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму", - сказал Мельников.

В ходе встречи Гудков заявил, что уголовное дело, по которому его задержали, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения. Гудков также выразил озабоченность судьбой своей тёти Ирины Ермиловой, также задержанной по этому делу. Мельников отметил, что члены ОНК навестили и ее, у женщины тоже жалоб на условия содержания.

Накануне стало известно о задержании Гудкова и его тети. Гудков стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом, сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Александр Альдаев. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По словам адвоката, из постановления следователя следует, что ООО "Сектор-2А", который возглавляла Ермилова, "не намеревалось в действительности исполнять взятые на себя обязательства по оплате арендной платы, а планировало использовать... помещение по своему усмотрению". По версии следствия, организация использовала помещение по своему усмотрению и заключила договор аренды с "аффилированной организацией", получая доход от указанной деятельности".