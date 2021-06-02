Путин в среду встретится с руководством "Единой России"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с руководством "Единой России".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о повестке встречи, отметил, что "наверняка руководство партии расскажет о подготовке к съезду, о том, как прошли праймериз". "В целом (речь пойдет) о грядущих выборах, о задачах партии, с которыми она идет на встречу этим выборам", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что встреч с другими партиями "в графике президента не видит".

Пескова также спросили, следил ли президент за праймериз "Единой России", которые в ряде регионов сопровождались скандалами и обвинениями в фальсификации результатов.

"В целом, президент уже давал оценку системе праймериз. Это единственная партия, которая так широко практикует праймериз. Это является безусловно платформой для добротной и здоровой политической конкуренции. Это способствует укреплению позиций партии", - ответил представитель Кремля.

Песков заявил, что не знает, обратил ли президент внимание на скандалы вокруг праймериз.

"Единственное, что можно сказать, безусловно, когда речь идет о политической борьбе, то всегда есть победители и проигравшие. Очень часто проигравшие считают все состоявшееся несправедливым", - сказал пресс-секретарь.

Со своей стороны, пресс-служба Кремля сообщила, что "председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования".

В свою очередь информированный источник сообщил ранее "Интерфаксу", что во встрече с президентом примут участие победители предварительного голосования "Единой России": "новые лица, а также и уже известные политики".

Источник уточнил, что среди участников встречи будут председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Андрей Турчак. Из Госдумы, как ожидается, выйдут на связь несколько депутатов, в частности, Сергей Неверов, Андрей Исаев.

Глава государства будет общаться с единороссами по видеосвязи.

Предварительное партийное голосование по кандидатам в депутаты на предстоящих 19 сентября выборах всех уровней, в том числе в Госдуму, проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 миллионов человек. Итоговые списки участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.

Также 2 июня Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, основной темой встречи станет обсуждение реализации положений послания президента Федеральному Собранию в социальной сфере. С докладом выступит вице-премьер Татьяна Голикова.