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Победители праймериз "Единой России" 2 июня ждут беседы с Путиным

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Ожидается, что 2 июня победители праймериз "Единой России" побеседуют в режиме видеоконференции с президентом Владимиром Путиным, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что во встрече планируют принять участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Андрей Турчак. Из Госдумы, как ожидается, выйдут на связь несколько депутатов, в частности, председатель думской фракции единороссов Сергей Неверов, Андрей Исаев, а также "новые лица" из числа победителей праймериз.

Единая Россия Госдума Владимир Путин Дмитрий Медведев Андрей Турчак Сергей Неверов Андрей Исаев

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