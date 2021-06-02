Объемы производства вакцины "КовиВак" собрались увеличить в 4-6 раз

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Объемы производства вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной центром имени Чумакова, планируется нарастить в 4-6 раз, следует из данных представленных центром в среду на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.

"Перспективы производства на площадке центра им. Чумакова (составляют) примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в 4-6 раз", - следует из представленных данных.