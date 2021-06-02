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ПМЭФ-2021

Минздрав выразил надежду на одобрение "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА в ближайшие месяцы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в течение ближайших месяцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Последний год мы интенсивным образом общаемся и со Всемирной организацией здравоохранения, и с Европейским медицинским агентством на всех этапах до регистрации вакцины. (...) Я надеюсь, что в ближайшие месяцы соответствующие решения на платформах ВОЗ и ЕМА будут приняты" - сказал Глаголев на панельной сессии "Технологический суверенитет ЕАЭС: успехи и потенциал отечественной фармпромышленности" форума "Лекарственная безопасность" в рамках ПМЭФ-2021.

Глаголев отметил, что представители ВОЗ и ЕМА проинспектировали несколько площадок по производству российской вакцины, их также интересовали клинические исследования препарата.

"Параллельно центр Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций завершает подготовку международного регистрационного досье", - добавил Глаголев.

"Спутник V" – вакцина, разработанная центром имени Гамалеи Минздрава России.

Россия обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира The Lancet 2 февраля 2021 года опубликовал результаты фазы III клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее эффективность на уровне 91,6% и безопасность. Вакцина предоставляет полную защиту против тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Минздрав ПМЭФ Спутник V ВОЗ ЕМА коронавирус

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