Путин отметил неготовность мирового сообщества сплотиться в борьбе с COVID-19

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Борьба с новой коронавирусной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, а также равноправного сотрудничества, но многие страны оказались к этому не готовы, заявил президент Владимир Путин.

Об этом говорится в его приветствии участникам Примаковских чтений, которое зачитал помощник президента Юрий Ушаков.

Путин отметил, что тяжелые социальные и экономические последствия пандемии ощущаются повсеместно. Он предложил уже сейчас "задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций".

Президент также отметил постояно продолжающийся рост числа новых вызовов, "многие из них представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности жизни и благополучию людей во всех частях света".

"К таким вызовам, как деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности и эскалация региональных конфликтов прибавилась эпидемия коронавируса, жертвами которой уже стали более 3,5 млн человек", - говорится в приветствии.

Путин выразил надежду, что участники форума уделят этим вопросам самое пристальное внимание, как и другим актуальным проблемам.