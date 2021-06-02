Раненная лицеистом учительница выписана из больницы в Перми

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Перми из больницы выписали учительницу физики из лицея в Березниках, которую 21 мая ранил ножом в шею ученик. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства края.

Ее лечили 12 дней. Операцию ей сделали лучшие хирурги краевой клинической больницы, 24 мая ее перевели из реанимации в общую палату. Последние девять дней в больнице она проходила курс восстановления.

Учительнице 74 года.

Напавший на нее лицеист арестован. В его отношении расследуется уголовное дело о покушении на убийство. Сообщалось, что у него с преподавателем был долгий конфликт.