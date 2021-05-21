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Напавший на учительницу лицеист прошел через металлоискатель

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В лицее №1 в Березниках, где ученик напал на учительницу с ножом, был исправный металлоискатель и работающая тревожная кнопка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства образования Пермского края.

Нападения в школах

"В школе есть металлоискатель, тревожная кнопка, система контроля удаленного доступа, все в исправном состоянии", - сказала представитель министерства.

Утром 21 мая лицеист ранил учительницу ножом в шею. Ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Больше никто не пострадал.

После нападения школьник сдался охраннику. Источник "Интерфакса" отметил, что это был неуравновешенный подросток и у него с этой учительницей был затяжной конфликт. Напавшего проверят на вменяемость.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Меры по обеспечению безопасности в школах снова стали обсуждаться после стрельбы в казанской гимназии 11 мая.

Пермский край Березники Минобрнауки

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