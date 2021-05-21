Напавшего на учительницу в Прикамье ученика проверят на вменяемость

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ученика, напавшего на учительницу в Прикамье, проверят на вменяемость, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Личные качества нападавшего, в том числе тревожность, перманентная нервозность и вспыльчивость, немотивированная агрессия дают основания предполагать у него наличие расстройства. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - сказал источник.

По его словам, нападавший действовал с особой жестокостью. "Очевидно, что нападение носило спланированный характер. Ученик подготовился, взял в школу нож и во время урока нанес учительнице два ранения в область шеи", - сказал источник.

Нападавший действовал демонстративно и не пытался скрыться. "После нападения ученик не пытался покинуть класс или оказать помощь своей жертве. На крики в класс прибежал охранник, ему и сдался нападавший. В рюкзаке у подростка был обнаружен еще один длинный нож", - сказал источник.

Полиция в Пермском крае в пятницу задержала учащегося лицея, который напал с ножом на учительницу. Пострадавшая госпитализирована. По словам источника "Интерфакса", причиной нападения в Березниках мог быть длительный конфликт между учеником и преподавательницей.