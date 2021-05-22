Пострадавшая от лицеиста педагог в Прикамье попала в реанимацию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Учитель физики лицея N1 в Березниках Пермского края, которая пострадала от нападения своего ученика, находится в реанимации. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, женщина находится в реанимации. Ее состояние тяжелое, стабильное.

Пациентка дышит самостоятельно и не подключена к аппарату ИВЛ.

Утром 21 мая учащийся лицея N1 в Березниках напал с ножом на 74-летнего преподавателя физики. Ученика задержали, а учительницу госпитализировали с ножевым ранением шеи в состоянии средней степени тяжести. Впоследствии ее состояние ухудшилось и врачи приняли решение перевезти ее в Пермскую краевую клиническую больницу.

Пострадавший педагог является заслуженным учителем РФ, ее стаж работы в образовании - 53 года.

Следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).