Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

В связи с этим он призвал к быстрой нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики

Глава Минфина Антон Силуанов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рост темпов инфляции в России свидетельствует о "перегреве" и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики, считает глава Минфина Антон Силуанов. Он заявил об этом на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.

"Если мы будем продолжать повышенный объем расходов (бюджета - ИФ), мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)", - сказал министр.

"К чему это приведет? К обесценению расходов (государства и граждан - ИФ), обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет", - продолжил он.

По словам Силуанова, нормализация должна быть быстрой.

"Очевидно, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение. Мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой политики - что бюджетной, что ДКП", - заключил он.

На этой же сессии председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что госрегулирование цен на товары не сдержит ускорение инфляции и соответственно, повышение ставок Центробанка в рамках нормализации денежно-кредитной политики.

27 мая зампред Банка России Алексей Заботкин подтверждал значительное подорожание ряда товаров, особенно стройматериалов, но говорил, что это временное явление и прекратится, когда экономика вернется к устойчивому равновесию.

По данным Росстата на 24 мая, инфляция с начала года составила 3,2%. В апреле правительство прогнозировало инфляцию в 4,3% по итогам 2021 года, ЦБ - 4,7-5,2%.