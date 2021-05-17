ЦБ спрогнозировал замедление годовой инфляции в РФ ближе к осени

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Замедление годовой инфляции в России произойдет уже ближе к осени, до этого она будет держаться около текущего уровня, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме.

"Вот это вот плато, пока оно и держится. Скорее всего, с него ниже инфляция пойдет уже ближе к осени", - сказал Заботкин.

"Мы говорим о том, что это будет плато. Какое будет колебание вокруг конкретного уровня, это будет зависеть от конкретной ситуации", - добавил зампред.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция на 11 мая ускорилась до 5,7% с 5,5% по итогам апреля. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, комментируя эти данные, отметил, что ускорение инфляции произошло из-за низкой базы прошлого года, эта динамика была ожидаемой. По его словам, прогноз ведомства по инфляции на 2021 год в 4,3% остается актуальным.

ЦБ в апреле повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%.