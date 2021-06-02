Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Космонавты провели в космосе около семи часов. Новицкий и Дубров заменили панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря". После того как Центр управления полетами (ЦУП) получил подтверждение работоспособности новой панели регулятора, космонавты переместились к модулю "Поиск" и оттолкнули гермоконтейнер, в котором находилась старая панель.

Как отметил в трансляции "Роскосмоса" начальник отделения по подготовке космонавтов к работе в открытом космосе Валерий Несмеянов, в ближайшие 2-3 дня гермконтейнер полностью сгорит в атмосфере Земли.

"По предварительной оценке специалистов Центра управления полетами, гермоконтейнер уходит от Международной космической станции в правильном направлении", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттере.

Также космонавты успешно переподключили разъемы системы "Курс" от модуля "Пирс" к модулю "Звезда". Тест системы после проведенных работ прошел успешно, сообщили наземные специалисты.

Новицкий и Дубров также перевели грузовую модернизированную стрелу от модуля "Пирс" в положение хранения на модуль "Поиск" и установили на внешней поверхности модуля оборудование для научных экспериментов "Тест" и "Выносливость".

Ранее в среду в 8:53 утра космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Открытие люка состоялось с более чем 30-минутным опозданием.

Как сообщали ранее в Центре подготовки космонавтов, действующий российский экипаж МКС выполнит до трех выходов в открытый космос.

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 18 ноября 2020 года. Работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, они провели в космосе около 6 часов. Им не удалось выполнить одну из задач - заменить панель регулятора расхода жидкости системы терморегуляции на модуле "Заря". Причиной стал слишком тугой болт гермоконтейнера, в котором хранилась новая панель.

Запуск модуля "Наука" запланирован на июль 2021 года. До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но произошёл перенос на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков модуля на баки от разгонного блока "Фрегат".