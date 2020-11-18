Космонавты РФ не выполнили одну из задач при выходе в открытый космос

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли заменить панель регулятора расхода жидкости системы терморегуляции на модуле "Заря" из-за тугого болта, следует из трансляции выхода, ведущейся NASA.

"Ребят, старую панель ставим обратно на место", - сказал представитель Центра управления полетами в ходе переговоров с космонавтами.

Экипаж не смог открыть гермоконтейнер, в котором хранилась новая панель из-за слишком тугого болта. Космонавтам удалось переключить антенну "Транзит-Б" со стыковочного модуля "Пирс" на корпус модуля "Поиск". "Пирс" отработал свой ресурс и в будущем будет заменен новым российским модулем "Наука".

По плану космонавты должны провести в открытом космосе 5,5 часов.

В феврале Рыжиков и Кудь-Сверчков должны совершить еще один выход в открытый космос. Основной задачей станет подготовка к прибытию модуля "Наука". Всего для интеграции модуля "Наука" потребуется около десяти выходов в космос.

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 29 мая 2019 года. Тогда работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, они провели в открытом космосе около шести часов.