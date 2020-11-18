При выходе космонавтов из МКС в космос улетела деталь со станции

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - При выходе космонавтов из модуля "Поиск" МКС от гермоконтейнера отделился мягкий поручень, его отсутствие не повлияет на работу космонавтов в открытом космосе, сообщили в "Роскосмосе".

"При выходе космонавтов из модуля "Поиск" отделился мягкий поручень гермоконтейнера, в котором космонавты вынесли укладку, необходимую для работы. Поручень не критичен для работы, программа внекорабельной деятельности продолжается штатно", - сообщили в госкорпорации.

В ходе видеотрансляции, ведущейся на сайте "Роскосмоса", было показано, что во время выхода космонавта Сергея Рыжикова из модуля "Поиск" в открытый космос улетела неопознанная деталь.

В среду начался выход в открытый космос российских космонавтов Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Им предстоит выполнить ряд манипуляций для подготовки к прибытию нового российского модуля "Наука".

В частности, космонавты проверят герметичность люка модуля "Поиск", заменят сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря", а также выполнят ряд работ в рамках научных экспериментов. Еще космонавтам придется заняться "уборкой" в космосе: они очистят снаружи иллюминатор модуля "Звезда".

Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе 5 часов 33 минуты. Нынешнему экипажу МКС предстоят два выхода в открытый космос. Второй предварительно запланирован на февраль 2021 года. Всего для интеграции модуля "Наука" потребуется около 10 выходов в космос.

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 29 мая 2019 года. Тогда работы с внешней стороны МКС выполняли Олег Кононенко и Алексей Овчинин, они провели в открытом космосе около шести часов.