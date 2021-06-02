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ПМЭФ-2021

Российские космонавты вышли в открытый космос

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали семичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), трансляцию выхода ведет "Роскосмос".

В 8:53 космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить работы по подготовке к прибытию нового модуля "Наука". В частности, космонавтам предстоит заменить панель регулятора расхода жидкости, установить оборудование для экспериментов "Тест" и "Выносливость", а также подключить антенну системы "Курс" на переходном отсеке.

Открытие люка произошло с более чем 30-минутным опозданием.

Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе 6 часов 50 минут. Как сообщали ранее в Центре подготовки космонавтов, действующий российский экипаж МКС выполнит до трех выходов в открытый космос.

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Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 18 ноября 2020 года. Работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, они провели в космосе около 6 часов. Им не удалось выполнить одну из задач - заменить панель регулятора расхода жидкости системы терморегуляции на модуле "Заря". Причиной стал слишком тугой болт гермоконтейнера, в котором хранилась новая панель.

Запуск модуля "Наука" запланирован на июль 2021 года. До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но его перенесли на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль вернули производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков модуля на баки от разгонного блока "Фрегат".

Россия космос МКС

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