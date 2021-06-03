Источник сообщил, что венесуэльский завод по выпуску АК-103 готов на 80%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжает строить в Венесуэле завод по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-103 и боеприпасов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом работ.

"Строительство не заморожено, работа идет полным ходом. Завозятся стройматериалы, инженерно-техническое оборудование, причем не только российского производства, ведутся строительные работы - процентов на 80 уже все готово", - сказал он.

На следующем этапе, по его словам, на предприятии начнут монтировать технологическое оборудование. Когда все работы завершатся, он определить не смог.

В январе 2021 года источник "Интерфакса" в Каракасе отмечал, что строительство заторомозила пандемия: не хватает рабочих рук, были сбои в подвозе материалов.

О строительстве в Венесуэле двух заводов по лицензионному выпуску АК-103 и патронов калибра 7,62 мм в 2006 году договорились президенты Владимир Путин и Уго Чавес.В конце 2014 года тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин констатировал сбои в строительстве заводов, из-за которых сроки сдачи предприятий были отложены до конца 2015 года.

Летом 2015 года по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, выделенных на строительство венесуэльских заводов, был арестован руководитель компании-подрядчика, бывший сенатор Сергей Попельнюхов.

Весной 2017 года в руководстве Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отмечали, что строительство заводов ускорилось.

В июне 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что США пытаются помешать этому строительству: "Из-за санкций постоянно тормозится (строительство) - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки".

В 2019 году директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что завод будет запущен в 2020-2021 годах с учетом развития ситуации в Венесуэле.