Путин заявил об отсутствии российских войск в Венесуэле

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Группа российских советников и специалистов недавно покинула Венесуэлу, но они могут поехать туда вновь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы в Венесуэле ещё при Чавесе продавали оружие, нормально продавали без всяких ограничений и без всяких проблем, делали это абсолютно легально, как положено в мире это делать, как все делают, как те же американцы делают, британцы делают, китайцы делают, Франция делает - и мы так же, мы продавали Венесуэле", - сказал он в интервью изданию Financial Times.

Путин пояснил, что у России с Венесуэлой есть контракты, в которых прописано, что РФ должна обслуживать эту технику, поддерживать ее в рабочем состоянии, обучать специалистов, и Москва выполняет эти обязательства.

"Я уже много раз и нашим американским партнёрам об этом сказал: там нет наших войск. Понимаете?" - подчеркнул он.

"Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причём совсем недавно, по-моему, неделю назад, группа выехала оттуда наших советников и специалистов, они уехали оттуда. Через какое-то время могут ещё появиться", - добавил президент.

"У нас есть определённые договоренности там, самолёты иногда наши туда летают, в порядке тренировки принимают участие, - всё. Мы что, там руководим действиями повстанцев, как это делают наши некоторые партнёры, или мы руководим действиями президента Мадуро? Он президент, зачем его действиями руководить? Он сам всеми руководит. Хорошо или плохо - это другое дело, мы даже не даём оценок", - также сказал глава российского государства.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе, сообщил "Интерфаксу" в декабре 2017 года заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук.

"Российской стороной поставлена различная техника на довольно внушительную сумму", - сказал он, отметив, что Венесуэле предоставлялся государственный кредит на приобретение военной техники.

Ранее сообщалось, что сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивается в $11 млрд.

Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности - ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас также приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

В августе прошлого года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял о планах ввести в эксплуатацию в Венесуэле вертолетный сервисный центр и центр для подготовки пилотов, а также достроить завод по производству автоматов "Калашникова".

Венесуэла заинтересована в модернизации наземных и воздушных систем вооружений, ранее поставленных из России, заявил 6 декабря 2018 года министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

В декабре 2018 года перелет в Венесуэлу на несколько дней совершили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.