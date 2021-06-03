Глава Минприроды рассказал о новой программе геологоразведки в Арктике

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Программа геологического изучения участков недр на территории Арктической зоны РФ в целях формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути (СМП) на период до 2035 года" подписана министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым на этой неделе.

Программа поделена на 2 этапа: I этап - 2022-2024 годы, II этап - 2025-2035 годы. Общий объем ассигнований федерального бюджета - 190,995 млрд рублей.

Программа, задающая принципиальный тон геологоразведке в Арктике вдоль Севморпути, согласовывалась Минприроды и Минвостокразвития почти полгода, ведомства пытались определить, что приоритетнее для геологоразведочных работ (ГРР) в Арктике - углеводороды или твердые полезные ископаемые (ТПИ). Итоговый документ делает основной акцент на освоении ТПИ, рассказал "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Александр Козлов.

Задачи и цели

"Российская Арктика обладает мощной ресурсной базой. На ее территории сосредоточено до четверти российских запасов нефти и 70% природного газа. С учетом текущей ситуации на мировых энергетических рынках мы ведем актуализацию прогнозов добычи по всем видам ресурсов. В первую очередь, меди, золота, платиновых металлов и алмазов", - заявил министр.

Он отметил, что задачами программы являются повышение региональной геологической изученности Арктики и создание фонда перспективных участков недр для формирования минерально-сырьевой базы, обеспечивающей грузоперевозки по СМП.

Ожидается, что к 2035 году покрытие мелкомасштабными геолого-съемочными работами Арктической зоны РФ (АЗРФ) составит 100%, среднемасштабными последнего поколения - не менее 47,5% (сейчас 33,5%). Будет подготовлено порядка 133 перспективных участков недр для лицензирования ТПИ на суше по категории Р3, не менее 860 участков Р2 и Р3, в том числе 360 - с прогнозными ресурсами россыпного золота. Также будет обеспечен прирост ресурсов углеводородного сырья как на суше, так и на шельфе - нарастающим итогом категории Дл в объеме свыше 413 млрд тонн условного топлива.

Один из важнейших моментов: ожидается, что в 2035 году доля частных инвестиций в геологоразведочные работы на углеводородное сырье в Арктике составит 50% от общероссийских, на твердые полезные ископаемые - 15%. В целом реализация программы позволит подготовить дополнительную минерально-сырьевую базу, обеспечивающую годовой объем перевозок минерального сырья по Северному морскому пути к 2035 году в объеме 60 млн т.

Прогнозы и приоритеты

В тексте программы Минприроды ссылается на прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым до 2035 года ожидается повышение потребления природного газа в мире на 25%, до 5 трлн куб. м. Основной драйвер спроса - развивающиеся страны, а также уменьшение доли атомной энергетики в Европе и замена ее на экологически чистый вид топлива - природный газ. Потребление угля вырастет незначительно - за счет азиатских стран, где уголь будет востребован для производства электроэнергии и стали.

Потребление золота в мире, несмотря на кратковременные периоды спада, постоянно увеличивается, в 2035 году прогнозируется рост на 5-10% до 4590 т. Будет расти мировое потребление металлов платиновой группы (к 2035 году может вырасти на 30%), меди (более чем на 45%), никеля (в 2-2,5 раза). Объем потребления редкоземельных металлов (РЗМ) в мире к 2035 году возрастет не менее чем в 2 раза и достигнет 340 тыс. т в год.

"При выборе приоритетов геологического изучения участков недр АЗРФ предпочтение отдается объектам и видам полезных ископаемых, освоение которых приведет к существенному увеличению транспортных грузопотоков: природный газ (СПГ), уголь, руды черных металлов, наиболее крупные объекты руд цветных металлов. Помимо прямого эффекта перевозки грузов минерального сырья, освоение месторождений полезных ископаемых является важным фактором общей активизации хозяйственной деятельности и создания гражданской инфраструктуры в районе Северного морского пути", - говорится в программе ГРР в Арктике до 2035 года, с которой ознакомился "Интерфакс".

Регионы и горизонты

Документ определяет и регионы, где планируются основные геологоразведочные работы.

Так, по ТПИ особое внимание планируется уделить комплексному золото-медно-порфировому оруденению в Якутии и Чукотском АО. Наиболее высоким шансом геологического успеха по железу обладает Мурманская область. В Северо-Западном федеральном округе находится крупнейший в России Рогачевский рудный узел (архипелаг Новая Земля) с ресурсами марганца категории P3 - 3 млрд. т. Отдельного внимания по титану и вольфраму заслуживают потенциально рудоносный Африкандовский массив и Мартовско-Никитинский золото-молибден-олово-вольфрам серебросодержащий рудный узел. Перспективы обнаружения месторождений металлов платиновой группы коренного типа высоки в Мурманской области, на севере Карелии и на севере Красноярского края. По серебру перспективными являются Чукотка, Якутия и Красноярский край.

Относительно углеводородов программа определяет: за счет средств федерального бюджета планируются работы в пределах Анабаро-Хатанской зоны (переходящие работы по изучению глубоких горизонтов), в районе южного склона Анабарского свода, в Предверхоянском краевом прогибе (Якутия), в Анадырском и Хатырском нефтегазоносных бассейнах (Чукотский АО), а также в акваториях и на шельфе арктических морей. Будет выполнен также анализ перспектив нефтегазоносности доюрского основания полуострова Ямал, Гыданского полуострова и акваторий губ (переходящие работы). Всего планируется пробурить с целью уточнения геологического строения 20 параметрических скважин. Кроме того, на 2021 год переходят 8 объектов региональных геологоразведочных работ на углеводородное сырье.

На шельфе первоочередные работы будут проводиться в море Лаптевых, так как по остальной территории высокие затраты на обустройство и практически полное отсутствие инфраструктуры исключают возможность освоения небольших по запасам месторождений на шельфе Арктики, подчеркивается в программе.

МСЦ и СМП

Участник совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, глава консультационной компании "Гекон" Михаил Григорьев, комментируя "Интерфаксу" новую программу ГРР в Арктике, отметил, что несомненным достоинством программы является планирование геологоразведочных работ в рамках минерально-сырьевых центров, принятых в качестве объектов управления развитием и освоением ресурсного потенциала в основных документах стратегического планирования - "Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года" и "Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года".

"Понимание того обстоятельства, что успешное освоение минеральных ресурсов Арктической зоны зависит не только от запасов месторождений и конъюнктурной позиции сырья на внутреннем и мировом рынках, но и транспортной обеспеченности процесса освоения (включая не только вывоз сырья, но завоз строительных материалов, оборудования и грузов обеспечения действующих производств), определяет пространственную увязку "ковра планирования" геологоразведочных работ с развитием региональной транспортной системы, в первую очередь - ее морской составляющей", - сказал Григорьев.

При этом надо учитывать, добавил он, что продукция не всех предполагаемых к открытию и вводу в разработку месторождений будет вывозится по Севморпути, в первую очередь это относится к одному из главенствующих по вкладу в грузопоток природному газу; очевидно, что задачи ресурсного обеспечения новых проектов ("Сила Сибири-2", создание крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги и т.п.) будут решаться за счет транспортировки по системе магистральных газопроводов.

В освоении ресурсного потенциала АЗ РФ особую роль играют проекты освоения "металлов нового поколения" - редкоземельных металлов, иридия, палладия и пр., крайне востребованных в меняющихся экономических условиях, но по критерию вклада в грузопоток отнесенных к группе "малозначимых". "Очевидно, что необходим переход от валовой оценки грузопотока по Севморпути в миллионах тонн к экономической - к стоимостной, а в дальнейшем - бюджетной, учитывающей величину поступлений в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых, вывозной таможенной пошлины, налога на имущество предприятий, прибыли добывающих и транспортных организаций и иных источников поступлений от видов хозяйственной деятельности, связанных с процессом освоения минеральных ресурсов и их транспортировки", - подчеркнул эксперт.