Минтранс допустил введение IATA Travel Pass в 2021 году

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году может начать использовать цифровые паспорта путешественников IATA Travel Pass в 2021 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замглавы Минтранса Кирилл Богданов.

"Последний раз встречались с ними (представителями IATA - ИФ) - они называли 2021 год. То есть в мире заработает в 2021 году, и Россия сразу присоединится", - сказал чиновник.

Он напомнил, что использование паспортов уже тестируется в нескольких авиакомпаниях, в том числе в "Аэрофлоте".

"Первые рейсы (для апробирования паспортов - ИФ) - это, конечно, Лондон и Европа, вторая волна - это, наверное, Азия, Япония и дальше, я надеюсь, Северная Америка", - заключил Богданов.

В IATA Travel Pass загружаются данные о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и другая информация. Также IATA Travel Pass позволяет получить информацию о требованиях, которые нужно выполнить при поездке в ту или иную страну.