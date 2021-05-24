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Глава IATA заявил о трудностях с облетом Белоруссии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш заявил, что в случае введения запретов на использование гражданской авиацией белорусского воздушного пространства, самолетам по техническим причинам может быть непросто выполнять некоторые рейсы.

"Самолетам может быть трудно избегать (воздушного пространства над - ИФ) Белоруссией", - сказал он в интервью телеслужбе Bloomberg.

Уолш добавил, что "в обычное время белорусское воздушное пространство играет важную роль (для движения воздушного транспорта - ИФ)".

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Уолш ранее в понедельник призвал к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

"IATA решительно осуждает любое вмешательство или требование для выполнения посадки в гражданской авиации, которое несовместимо с нормами международного права. Подробности инцидента с рейсом FR 4978 не ясны. Требуется полное расследование со стороны компетентных международных органов", - отмечается в нем.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим лайнером из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

IATA Белоруссия Ryanair

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